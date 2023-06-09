الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الأرصاد تكشف موعد تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي .. فيديو

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت خلال الساعات الماضية إلى منخفض جوي خماسيني أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة مستمرة ونشاط الرياح من حين لآخر وسقوط أمطار رعدية.

 

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تحسن نسبي

وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شهدت البلاد تحسن نسبي في حالة الطقس خلال اليوم وخلال ساعات المساء ستتحسن بشكل كبير، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا منذ الغد لتسجل 34 و33 درجة على القاهرة الكبرى.

تابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم، ولكن من الموارد أن تشهد البلاد حالة من التقلبات خاصة أننا ما زلنا في فصل الربيع فصل التقلبات الحادة السريعة، موضحا أنه بداية من فصل الصيف في 21 يونيو ستتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

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