شحاتة يلتقي وزيرة عمل زامبيا على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف

إلتقى وزير العمل حسن شحاتة،مع نظيرته من دولة زامبيا بريندا مويكا وزيرة العمل، والوفد المرافق لها من ممثلي أصحاب الأعمال،والعمال ،وذلك بمقر البعثة المصرية بجنيف ،بحضور المستشار أحمد سلامة نائب رئيس البعثة .

يأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزير حسن شحاتة ورئاسته وفد "مصر الثلاثي" في الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري ،بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب اعمال وعمال "من 187 دولة حول العالم

قمة الكوميسا

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم السبت فإن الاجتماع تناول تثمين نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،مع نظيره الرئيس"هاكيندي هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا،على هامش قمة تجمع الكوميسا المنعقدة في زامبيا نهاية الأسبوع الماضي،وتأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا،والتنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الإفريقية..حيث أعرب وفد عمل زامبيا عن تقدير بلاده لكافة الجهود التى بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة تولى مصر رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"،حيث سلمت مصر رئاسة قمة تجمع الكوميسا إلى زامبيا، يوم الخميس الماضي ،وقام الرئيس السيسي بتسليم أدوات إدارة القمة إلى رئيس جمهورية زامبيا في نفس اليوم .

وزيرا لعمل

وزارة العمل

وقال البيان الصحفي أن وزيرة عمل زامبيا بعد أن عرضت ما يدور في بلادها من إصلاحات في كافة المجالات مع سياسات النظام الحالي ،طلبت من الوزير المصري ،دعم بلادها في مجال العمل ،من خلال نقل الخبرات في التلمذة الصناعية،والتدريب المهني ،والضمان الاجتماعي ،وصناديق دعم العمال،وتعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج الثلاثة وغيرها ،حيث أكد الوزير حسن شحاتة على أن مصر داعم قوى لكل قضايا التنمية في افريقيا ،وأن إمكانيات وزارة العمل المصرية ،في خدمة أبناء القارة السمراء ،لا سيما زامبيا ،وأشار إلى استعداد الوزارة لإستقبال متدربين من زامبيا ،او ارسال مدربين مصريين إليها ،لنقل خبرات الوزارة في ملفات التلمذة الصناعية والتعليم الفني والصناعي ،وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الحالي ،وايضا التشريعات الخاصة بملفات العمل ،ونقل شحاتة للجانب الزامبي كيف تقوم صناديق: طوارئ العمال ، والتمويل التدريب والتأهيل ،وحسابات العمالة غير المنتظمة في دعم العاملين لمواجهة كافة التحديات الراهنة،واوضحت وزيرة زامبيا إلى أنها سوف تنقل الى رئيس وزراء بلادها تفاصيل هذا اللقاء مع الجانب المصري ،وبالتالي عرضه على السيد رئيس جمهورية زامبيا ،لما يحمله اللقاء من دلالات على التعاون في مجال تنموي هام للقوى البشرية،خاصة من دولة رائدة كمصر،وطلبت من الوفد المصري نقل تحيات شعب ورئيس بلادها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

جانب من الاجتماع

ابرز الحضور

حضر اللقاء من الوزارة "أمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية،والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للسيد الوزير،وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة ،وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير

جانب من الاجتماع