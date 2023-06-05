وزارة العمل تتفقد شركة صناعية بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية، لتفقد شركة 2M إليكتريك الصناعية الكهربائية بالمنطقه الصناعية ، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والاستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، لتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه قام لعمل جولة تفقدية بشركة 2M اليكتريك الصناعية الكهربائية بالمنطقه الصناعية، والتى تقع على مساحة ٣٥ الف متر مربع.

وأضاف مدير المديرية، أن الجولة شملت شرح تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن ، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، كما تم مناقشة مقترح عمل بروتوكول تعاون ‏ بين المصنع و الوزارة ووزارة التعليم الفنى وذلك لتدريب الطلاب داخل الشركة ، على كافة الوظائف التى يحتاج إليها المصنع ، كما تم عمل جولة داخل المصنع والتحدث مع العاملين داخل صالة الانتاج بالشركة وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العملية الانتاجية و استمع للعاملين وشجعهم على العمل وزيادة ورفع الانتاجية ، كما تفقد منتجات الشركة من ( لوحات الجهد المنخفض والمتوسط والموزعات والاكشاك الكهربائية وغيرها ، مشيداً بما تقوم به الشركة وذلك فى ضوء ما تقدمه من اهتمام للعاملين الذى بلغ عددهم ١٢٠٠ عامل وذلك بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بمراكز طبية مناسبة.



وتكريمها للعامل المثالى تقديرا لجهده المبذول فى تهيئة بيئة العمل، وتوفير الأنشطة الرياضية والرحلات الترفيهية على نفقة الشركة لتحسين الجانب المعنوي لديهم .