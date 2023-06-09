مدرب البنك الأهلي حزين لضياع نقطتين أمام الاتحاد و4 فرق تطارده من أجل البقاء

بدا بابافاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي حزينًا في أعقاب انتهاء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالتعادل سلبيا في الدوري المصري الممتاز،حيث كان الفريق في حاجة للنقاط الثلاثة للدخول في المنطقة الآمنة نسبيا حيث مازال ضمن دائرة الهبوط لدوري القسم الثاني.

ويزيد من صعوبة موقف البنك أن 4 فرق تطارده والفارق 3 نقاط فقط وهم المحلة وأسوان وطلائع الجيش ولكل منهم 32 نقطة والإسماعيلي 33 نقطة، بينما الداخلية يحتاج لمعجزة لتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز قبل الأخير بعد تأكد هبوط الحدود" الأخير بجدارة صاحب النقاط الـ20 فقط.

وقال فاسيليو:قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير ومنظم على ملعبه ووسط جماهيره المتحمسة.

وأضاف مدرب البنك الأهلي أن فريقه كان لديه شخصية في الملعب طوال أحداث المباراة ولكن افتقدنا اللمسه الأخيرة أمام مرمي المنافس.

وقال: تأثر الفريق بغيابات مهمة في خط الهجوم كريم بامبو وأحمد ياسر وأسامة فيصل ولكن جميع اللاعبين قدموا أداء متميز.

وتعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.