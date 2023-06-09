السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر للطيران تنقل الرحلات المتجهة إلى القصيم لمبنى الركاب رقم 3

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصرللطيران، أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 سوف يتم نقل إقلاع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار القصيم بالمملكة العربية السعودية من مبنى الرحلات الموسمية إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي. 

 نقل إقلاع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار القصيم 

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لمزيد من المعلومات برجاء التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات شركة مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولى 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو الوكيل السياحي.


 

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