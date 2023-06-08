مطار سفنكس الدولي يشهد زيادة طلبات شركات الطيران العالمية

يشهد مطار سفنكس الدولي الواقع في منطقة غرب القاهرة بالقرب من منطقة الجيزة، والمنتهي أعمال التطوير به حديثاً انتعاشاً كبيراً في الحركة الجوية للرحلات المحلية والدولية بعد زيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون راكب سنوياً، وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطآ للحركة السياحية الوافدة إلي مصر وزيادة حركة الركاب.

وزارة الطيران المدني



وأعلنت الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، إجمالي نشاط الحركة الجوية بأهم المطارات المصرية الداخلية، خلال شهر مايو 2023، حيث شهد مطار سفنكس نمو في الحركة الجوية بتشغيل 185 رحلة جوية نقلت 9711 راكبا نتيجة بدء تشغيل عدد من شركات الطيران العربية والعالمية لرحلاتها عبر المطار وزيادة عدد الوجهات والرحلات من جانب بعض الشركات.

محمد سعيد محروس





شركات طيران



وشهد مطار سفنكس الدولي منتصف مايو الماضي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة، وهي شركة طيران كويتية منخفضة التكاليف، ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلات بواقع أربع رحلات أسبوعيا إلى مطار سفنكس، ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى نحو تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية من وإلى المطارات المصرية، وجذب أنظار العديد من شركات الطيران العالمية للاستمرار فى فتح وجهات جديدة.

رحلات مباشرة



وأكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بأن تسيير رحلات مباشرة لشركة طيران الجزيرة من الكويت إلى مطار سفنكس يعد إضافة جديدة تسهم فى تنمية الحركة السياحية والتجارية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية؛ معربًا عن تفاؤله بهذا التعاون المثمر واصفا إياه بأنه تسوق فعال لواجهة جديدة ذات طابع مميز لكون المطار يخدم منطقة سياحية وأثرية متميزة بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن المطار قد حقق بالفعل نجاح ملحوظ فى كثافة التشغيل وسمعة طيبة في ضوء طاقته الاستيعابية وإمكانياته العالية، خاصة بعد تطويره مما يجعله مطارا عالميًا مجهزا بأحدث التقنيات والخدمات أسوة بالمطارات العالمية، كما يساعد المطار أيضًا فى تخفيف حركة المرور والتكدس عن مطار القاهرة.



وقدمت شركة ويز للطيران (Wizz Air)، طلب تنظيم رحلات من مطار سفنكس الدولي بواقع 4 رحلات أسبوعياً إلي إيطاليا " ميلانو ، روما ، فينيسيا، مالبينسا"وذلك إعتباراً من منتصف يونيو المقبل، وذلك في إطار تشجيع الحركة السياحية بالمطار بعد توسعته.



وأعلنت خطوط طيران ناس الناقل الجوي السعودي إطلاق رحلات مباشرة إلى مطار سفنكس الدولي اعتبارًا من 16 يونيو المقبل، لتصبح أول شركة طيران سعودية تسيّر رحلات مباشرة إلى المطار الدولي الثاني في القاهرة الكبرى.

أحمد منصور





وقالت الشركة في بيان لها، إنها ستطلق رحلات من جدة إلي مطار سفنكس الدولي اعتبارًا من 16 يونيو بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، ومن الرياض اعتبارًا من أول يوليو بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، ما يجعل مطار سفنكس الوجهة الخامسة لطيران ناس في مصر، حيث تمضي الشركة قدماً في خططها التوسعية في السوق المصري، تماشياً مع استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي.



تطوير مطار سفنكس الدولي تم تنفيذه على أحدث المستويات العالمية بما يتطابق مع أحدث المتطلبات والمواصفات التكنولوجية والأمنية الحديثة،بالاضافة الى أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وإنشاءات بالمطار وصلت لمراحلها النهائية لتبلغ المساحة الإجمالية للمطار 24000 متر، حيث تضمنت أعمال التطوير توسعة مبنى الركاب الرئيسي ليشمل صالتي السفر والوصول بسعة 900 راكب / ساعة لتصل إلى 1200 راكب / ساعة ، ويحتوي على 10 كاونترات للوصول، و 10 كاونترات للسفر، 3 سيور حقائب، وقاعة للسفر و الوصول مخصصة لكبار الزوار، و6 كاونتر لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات، ومحطة تبريد جديدة قدرها 1640 طن تبريد ومحطة كهرباء جديدة قدرها 7.5 ميجا وعدد 16 اسانسير و 8 سلالم متحركة و4 كبارى تحميل ركاب تخدم 4 طائرات و 12 بوابة رسوم و2 نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع 400 سيارة وعدد 20 باص ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات، ومسجد يسع 550 مصليًا.



مطار سفنكس الدولي، يعد واحدا من أهم المطارات المصرية الجديدة التي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المدني من أجل تعزيز قدراتها على النمو والإرتقاء بما يتماشي مع الأهداف التنموية لرؤية مصر المستقبلية 2030 من وبما يصبو لصالح اقتصاديات الدولة المصرية، هذا وقد يقع المطار غرب مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة بالكليو 45 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة سفنكس الجديدة والشيخ زايد ، ويأتى اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدني لاعتبارة رافدًا مهمًا ورئيسيا لتنمية حركة السياحة و التجارة، ويكتسب مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات وقربة من المتحف