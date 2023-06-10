محافظ كفرالشيخ ينعي وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نعى محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي وافتها المنية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما يقدم السيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد "، وجميع القيادات التنفيذية خالص التعازي للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأسرة الفقيدة الراحلة ، داعين المولى عز وجل إن يلهم أهلها الصبر الجميل، وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.