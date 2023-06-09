ثقافة أسوان يطلق العرض المسرحي "معروف فى بحر الحروف"

ضمن فعاليات مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، شهد مسرح قصر ثقافة كوم امبو أمس الخميس، انطلاق العرض المسرحي "معروف فى بحر الحروف" لفرقة مكتبة الشطب.

العرض من تأليف وأشعار حسام الدين عبد العزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، مساعد مخرج أحمد شعبان، ديكور ومسكات وإخراج محمد طاهر برعى، تمثيل هشام الحاوى، عبد الرحمن جمال، كمال سعيد، ملك عيد على، يوسف محمود، منة الله محمد، كريم ضياء، على أحمد، ياسمين ناصر، أحمد عيد على.

تدور أحداث العرض حول الأميرة التى تشترط لزواجها أن يتزوجها من يملك تاج المعرفة ويتقدم لها الكتير، منهم معروف الذى يأخذها فى رحلة للبحث عن تاج المعرفة، تتعرف من خلالها على القلم والورقة وهما أصل المعرفة، وفى نهاية العرض تتوصل إلى أن تاج المعرفة هى القراءة والكتاب هو الصديق للطفل وإكساب المعرفة والعلم.

لجنة التحكيم

قدم العرض أمس بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الكاتب والمخرج شاذلي فرح، والمخرج أسامة عبد الرؤوف، المخرج ومصمم العرائس عمرو حمزة، محمد عزت من المصنفات الفنية.

"معروف فى بحر الحروف" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وقدمه فرع ثقافة اسوان، ضمن نوادي مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، ويأتي في إطار إهتمام قصور الثقافة بالفنون المسرحية وتأثيرها على الطفل في توجيه وتعديل سلوكياته وتنمية مهاراته.