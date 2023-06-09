إصابة سيدة وابنتها بحريق في المنوفية .. السر زجاجة سولار

تعرضت ربة منزل وابنتها للاصابة ، إثر إندلاع حريق محل بقالة، بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية ، عقب قيام الأم بملء زجاجة سولار بجوار موقد غاز مشتعل.

تفاصيل إصابة سيدة وابنتها بحريق في المنوفية

وكانت البداية بتلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم ، بنشوب حريق في محل بقالة بإحدي قري المركز ، وإصابة ربة منزل ونجلتها.

و تبين بالانتقال ، إصابة ربة منزل ونجلتها في حريق عقب قيام الام بمحاولة مل زجاجة سولار بجوار موقد غاز مشتعل ، مما ادي الي امتداد النيران الي ملابسها وحاولت الابنة اطفاءها، إلا أن النيران امتدت إليها وتم إصابة الأم ونجلتها بحروق شديدة.

كما امتدت النيران الي محتويات المحل، وتم السيطرة على الحريق ونقل كلا من آلام ونجلتها الي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اصابة 4 من اسرة واحدة

كما اصيب 4 اشخاص من أسرة واحدة للأصابة ، في حادث سيارة بقرية محلة موسى، وجرى تقديم الإسعافات الطبية الأولية اللازمة لهم، في مستشفى كفر الشيخ العام وتوالت النيابة التحقيق.

و بتلقي غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث في قرية محلة موسى، ووجود مصابين، وجرى على الفور نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وخلف الحادث المصابين ان " نادية .ن .م 53 سنة، ومحمد.س.ح 9 سنوات، آلاء. س. ح، و س.ح 24 سنة، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة.

كما أخمدت إدارة الحماية المدنية بمديرية بني سويف ، حريق شب داخل منزلين، اليوم الجمعة، في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، حيث أسفر الحريق عن إصابة شخصين جرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

اندلاع حريق داخل منزلين في بني سويف

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف ، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزلين مجاورين، في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وخلف الحادث ؛ عن إصابة شخصين هما" حنا سعيد بدير 45 عامًا، مصابًا بحالة إغماء، أحمد محمد حسن 49 عامًا"، مصابًا باختناق، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.