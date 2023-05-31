ضبط 83 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية عن ضبط 83 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية شارع سوق المواشي بمنوف، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح.

كما تم ضبط 1 طن لحوم مجمدة دون مستندات ومجهولة المصدر بأحد ثلاجات حفظ وتجارة اللحوم المجمدة بقويسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك وفق تقرير تلقَّاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

من جانبه وجَّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق، والمحلات العامة والتفاعل الفوري كافة مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.