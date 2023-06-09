الشعب خرج في 30 يونيو لاسترجاع مصر من الخاطفين .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنّ ثورة يونيو كانت بمثابة تصدي للمجرمين والقتلة، وأخذت عشرات الآلاف من الشهداء والأبرار، موجها رسالة للمواطنين بتجنب نسيان ما حدث واستهداف القضاء على مؤسسات الدولة ونشر الفوضى، من قبل خونة في الخارج ومتآمرين في الداخل على الوطن.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أنّ هناك خطة وافق عليها الكونجرس الأمريكي في الثمانينيات لإسقاط العرب، وبدا ذلك واضحا في الدول العربية ممثلة في ثورات الربيع العربي.

الشائعات والأكاذيب المغلوطة

وشدد بكري على أن مصر مستهدفة من الخارج ولا يراد لها الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن ما نراه في الشائعات والأكاذيب المغلوطة، فمصر لم تتعرض، عبر التاريخ، لحملات التكذيب مثل الآن.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنّ هناك شعارات رُددت في ثورة 25 يناير وأولها “عيش – حرية – عدالة اجتماعية”، متسائلا: “أين مرددي تلك العبارات الآن؟”، فالمصريين عانوا كثيرا بعد 25 يناير، لكن كل يوم الشعب يثبت أن هناك من يخاف على بلاده ومصلحتها.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري: “لا يوجد ظابط ولا جندي تم استدعائه لخدمة وطنه ولم يلبي النداء لحماية الأرض، شعب مصر هو من حمى أقسام الشرطة وتصدى للمجرمين، وأن شعب مصر الذي خرج في ثورة 30 يونيو كان هدفه استرجاع بلده من خاطفيها”.