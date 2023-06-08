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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

بكري يكشف أسرار عام الإخوان.. مرسي صنع كرسي الرئاسة بـ 380 ألف جنيه

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، كيفية بدأ الرئيس المعزول محمد مرسى في هدم دستور مصر، وعرقلة محاولات الحفاظ على الدستور المصري الذي يحفظ حقوق المصريين.

أضاف مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أنّ الإخوان نجحوا في حشد القوى الأخرى المطالبة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، لكن المشير طنطاوي وقتها تصدى لهم بكل حسم.

وأشار إلى أنّ المشير طنطاوي أكد ان مصر لكل المصريين وليست لتيار واحد، وأنها لن تسقط أبدا، وهو ما أثار غيظ جماعة الإخوان، لافتا إلى أن المشير كان متأكدا أن حكم الإخوان لم يستمر لأكثر من عام.

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380 ألف جنيه

وبيّن الإعلامي مصطفى بكري، أن كرسي محمد مرسى في الرئاسة تكلف 380 ألف جنيه لرفضه الجلوس على كرسي مبارك.

واختتم بالإشارة إلى أنه لم تمض سنة على حكم الرئيس محمد مرسى حتى خرجت الملايين إلى ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط حكم مرشد جماعة الإخوان، ومطالبة القوات المسلحة بتخليص الوطن من شرور تلك الجماعة.

 وأكد أنّ محمد مرسى بدأ يتردد على المؤسسة العسكرية قبل إلقاء قسم رئاسة الجمهورية، وبعدما وصل إلى قصر الاتحادية طلب التخلص من كرسي الرئيس السابق حسني مبارك، وانتشرت العديد من الحكايات عن هذا الرئيس غريب الأطوار، إلى أن قفز تساؤل على الساحة حول الجهة التي سيؤدي مرسى القسم أمامها.

خدعة مرسي

وأردف مصطفى بكري، أن مرسي أراد أداء القسم أمام مجلس الشعب المنحل لكن القانون أجبره على الوقوف أمام المحكمة الدستورية العليا، بينما أصر مرسى على التوجه إلى ميدان التحرير لأداء القسم هناك حتى يقول للمصريين: “أنا مش لابس قميص واقي من الرصاص”.

استكمل الإعلامي مصطفى بكري، أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان شدد على مرسى بضرورة إلقاء القسم في ميدان التحرير قبل التوجه إلى المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنّ الإخوان يعتمدون على أن ذاكرة الشعب المصري ضعيفة ويحاولون تزييف الحقائق لكن المصريين لن ينسوا جرائم تلك الجماعة.
 

 

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