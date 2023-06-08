إحباط تهريب شحنة سجائر أجنبية بمطار القاهرة الدولي

نجحت قوات أمن المنافذ ميناء القاهرة الجوي، في إحباط تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك.

البداية كانت بورود معلومات سرية، من إدارة شرطة تأمين البضائع وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة تفيد اعتزام شركة "أ. ف "تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع ضمن بالبيان الجمركى رقم 33750 لسنة 2023 والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جوافة مصدرة إلى دولة إنجلترا بجمرك صادر شركة مطار القاهرة للشحن الجوى.

وبعرض الطرود على جهاز الكشف بالأشعة x-ray فتلاحظ وجود كثافات مختلفة.

لجنة جمركية

وعلى الفور شكل أحمد أبو الفضل مدير جمرك الصادر، لجنة جمركية برئاسة محمد أسامة مدير إدارة الحركة وهانى زيدان مدير إدارة التعريفة وأحمد النواوى رئيس الوردية الثانية وأحمد هشام وساره جودة مأمورى الحركة لكشف ومعاينة المشمول.

وكشف اللجنة وجود 4176 علبة سجائر أجنبية الصنع ماركة وينستون Winston غير خالصة الضرائب والرسوم مخبأة أسفل كراتين الجوافة بشكل يصعب اكتشافه.

وبلغ إجمالى التعويضات الجمركية المستحقة 276 ألف جنيه.

وأمر أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2023.