فحص 11 ألف طفلاً حديث الولادة بمحافظة المنيا

ضمن مبادرة السمعيات..

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي على 11 ألفا و21 طفلًا حديث الولادة، بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية ، بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وذلك في إطار مبادرة السمعيات ، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حياة كريمة ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وقال الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

مشيرًا، إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع ، تتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع ، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة ، وتلقي العلاج اللازم، لافتا، إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.