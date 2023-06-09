الجمعة 09 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

بيت الروبي.. تفاصيل وموعد عرض الفيلم

فيلم بيت الروبي
فيلم بيت الروبي

ينطلق فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز،  في دور العرض يوم 21 يونيو الجاري للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023.

 

تفاصيل فيلم بيت الروبي

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

 

وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

 

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

 

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

 

مواد متعلقة

ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكتبة مصر الجديدة غداً

ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكتبة مصر الجديدة.. غداً

حلا شيحة مطلوبة على جوجل بعد عودتها للفن

خالد جلال يفتتح العرض المسرحي بوسطة.. الليلة

نجوى كرم تستعد للاحتفال مع اللبنانيين بعيد الأضحى

موعد ومكان حفل كاظم الساهر المقبل

اللوزى ووفيق فى لجان تحكيم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى

ساقية عبد المنعم الصاوي تستضيف حفلًا غنائيًا لـ وائل الفشني.. غدًا
الجريدة الورقية