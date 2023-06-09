نجم ويست هام يدخل اهتمامات أرسنال

دخل ديكلان رايس لاعب خط وسط فريق ويست هام يونايتد اهتمامات أرسنال الذي يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع أكثر لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد تأهله للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويستعد أرسنال لتقديم عرضًا رسميًا إلى ويست هام لبحث إمكانية التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي ديكلان رايس الذي تنهال عليه العروض بعد نهاية موسم 2022-2023.

ويرى أرسنال أن التعاقد مع ديكلان رايس نجم خط ويست هام يونايتد يعد من أولوياته المهمة في سوق الانتقالات الصيفية بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية.

ديكلان رايس أولولية لفريق أرسنال

ويستهدف أرسنال حسم التعاقد مع ديكلان رايس من ويست هام قبل التعاقد مع صفقة جديدة حيث يعد لاعب خط الوسط الإنجليزي أولوية للجانرز.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" أن هناك صراعًا متوقعًا سيحدث على ديكلان رايس لاعب ويست هام في ظل اهتمام بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وأشارت الصحفية البريطانية إلى أن أرسنال سيتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع ديكلان رايس مقابل 90 مليون جنيه استرليني لكن يرغب ويست هام في الحصول على 100 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيله نجمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي سياق متصل كشف ديفيد سوليفان عن مستقبل ديكلان رايس مع ويست هام قائلًا في تصريحات لشبكة "talkSPORt" البريطانية أن لاعب خط الوسط الإنجليزي سيرحل عن صفوف الفريق.

وأكد ديفيد سوليفان أن هناك 3 أو 4 أندية ترغب في التعاقد مع ديكلان رايس لكنها لم تقدم عروضًا رسمية.

ويعد ديكلان رايس أحد أهم اللاعبين في صفوف ويست هام حيث خاض إجمالي 245 مباراة مع المطارق، وسجل خلالها 13 هدفًا بينما صنع 18 آخرين.

ووصلت عدد مباريات ديكلان رايس في موسم 2022-2023 إلى 50 مباراة مع ويست هام بمختلف المسابقات، وقد تمكن من المساهمة في 9 أهداف بتسجيله 5 أهداف وصناعته 4 آخرين.

ونجح ديكلان رايس منذ أيام قليلة في التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع ويست هام الذي فاز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.