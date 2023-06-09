الانفوجراف الأسبوعي لنشاط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٤٦، لأهم أنشطة الوزارة، وذلك في الفترة من ٢ وحتى ٨ يونيو الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

-استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الزراعة الموريتاني "يحيى ولد أحمد الوقف"، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة، كما استقبل أيضا "دان جوستافسون" مستشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما، وبحث معه المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية.

- عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قيادات معهد المحاصيل الحقلية؛ لمناقشة خطة الوزارة في إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة والارز، كما ترأس، أيضا، اجتماعات الدورة الـ 29 لمجلس إدارة المرصد المنعقدة حاليا في العاصمة الأوغندية كمبالا بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الدول وبعض المنظمات الإقليمية والدولية.

- أعلن القصير، أنه تم خلال الفترة من 26/5/2023 حتى 1/6/2023 الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولار.

- تم عقد اجتماعا موسعا في محافظة المنيا سكرتير عام المحافظة؛ وحضور رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي، ومدير مديرية الزراعة، لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية، كما زارت سفيرة كولومبيا في القاهرة معرض زهور الربيع المقام في المتحف الزراعي بالدقي، حيث رافقها المهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي، لتفقد أجنحته المختلفة وأشادت بالمعروضات الزراعية.

- تفقد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام، رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية استعدادا للموسم المقبل، كذلك نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، ندوة نقاشية حول دور العمل الجماعي في تطوير حرفة وصناعة الزيتون في مطروح، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرة علي الموائمة في البيئات الصحراوية.

- أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت حوالي ٨٨٦ الف طن، باجمالي عدد عينات حوالي ٣٤ الف عينة، كذلك تم تجديد اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية للايزو ١٧٠٢٥ في معايرة الأجهزة العلمية في مجالي اللحوم والحرارة من قبل الايجاك.

وخلال هذا الأسبوع أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريره الشهرى الذي يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر مايو 2023، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، حيث تم مناقشة تأثير تناول الغذاء غير الآمن على صحة الإنسان والجهود المبذولة لقياس ذلك، تعزيز أنظمة سلامة الغذاء في جميع أنحاء العالم، الجهود التعاونية المبذولة بين المنظمات الدولية لوضع معايير سلامة الغذاء.

واطلق المعمل برنامج تدريبي لشباب الباحثين والمحللين حول المواصفات الدولية والمنظمات والهيئات المسئولة عن وضع المواصفات الدولية لتسهيل حركة التجارة البينية في الغذاء وذلك لرفع كفاءة الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع 7200 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء.