الجمعة 09 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

السيسي: الحوار أسلم وسيلة لحل الخلافات .. (ِشاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مناقشاته مع نظيره الموزمبيقي شهدت توافقا للرؤى تجاه القضايا المختلفة على مستوى القاري والإقليمي والدولي في تطورات الموقف الليبي وفي السودان وأهمية العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النيران.

اقرأ أيضا.. السيسي يستعيد علاقات مصر الخارجية بعد توليه الحكم.. فيديو

 الحوار أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات

وأضاف "السيسي" خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة، أن الحوار أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة، وهذا هو توجهنا جميعا من أجل إيجاد حلول لقارتنا الأفريقية.

الوصول إلى حل دبلوماسي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية 

وتابع رئيس الجمهورية: "تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى حل دبلوماسي بعيدا عن الصراع والاقتتال، وهذا أمر متوافقين عليه تحسبا من حدوث تطورات أكثر خطورة على الأمن والسلم الدوليين".

مواد متعلقة

السيسي: بحثت مع رئيس موزمبيق التعاون في مكافحة الإرهاب (شاهد)

السيسي: مستعدون لإرسال علماء من الأزهر إلى موزمبيق لتدريب الأئمة

السيسي: اللجنة المشتركة مع موزمبيق ستشكل قوة دفع كبيرة في التعاون معها

غياب الجاذبية عن رواد الفضاء يؤدي لتمدد بطينات المخ

إجلاء 10 آلاف فلبيني من مقاطعة ألباي تحسبًا لثوران "مايون"

تأثير التغيرات المناخية على مناطق جنوب وشرقي إثيوبيا (شاهد)

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة عن الأمس (شاهد)

الكوني : شكرًا لمصر على ما بذلته من جهد خلال رئاسة الكوميسا
الجريدة الورقية