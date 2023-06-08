السيسي يستعيد علاقات مصر الخارجية بعد توليه الحكم.. فيديو

شهدت في السياسة الخارجية المصرية تغييرات كبيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في عام 2014، إذ ركزت الحكومة على تحسين العلاقات الخارجية واستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية بعد فترة من الاضطرابات السياسية.

وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر استعادت علاقاتها الخارجية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة.

وأضاف أن دبلوماسية الرئاسة كانت قد توقفت قبل نحو 20 عامًا قبل ثورة 2011، وذلك بحكم عامل السن للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك بالإضافة إلى محاولة اغتياله في أديس أبابا.

وأوضح أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري تطأ قدمه لوساكا، لافتًا أن دبلوماسية الرئاسة هى التي تعمق وتوسع العلاقات بين الدول.

وأكد أن أفريقيا في وضع مظلوم، مشيرًا إلى أن هذه القارة الفقيرة ترسل أموالًا إلى كبرى الدول على مستوى العالم أكثر مما تتلقى من أموال لأنها تدفع فاتورة ديونها وواردتها أكثر مما تتلقى من استثمارات أو صادرات فالوضع مقلوب.

تسليم رئاسة الكوميسا إلى زامبيا:



وشارك الرئيس السيسي في القمة الـ 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" في العاصمة الزامبية "لوساكا"، وسلم رئاسة القمة إلى زامبيا.

عملت مصر بجد خلال فترة رئاستها لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، والتي استمرت لمدة عامين منذ نوفمبر 2019 حتى نوفمبر 2021، على تحقيق الكثير من الأهداف والمبادئ التي تعزز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

كما عملت على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود، وتعزيز التجارة الإقليمية وسلاسل التوريد فيما بين دول الكوميسا، وتقوية قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الدولية، بما في ذلك جائحة كورونا.

وركزت مصر على التعاون في مجالات التحول الرقمي والتكامل الاصطناعي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول الكوميسا.

وأسفرت جهود مصر عن تحقيق بعض الإنجازات، مثل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء على إحداث مركز لتبادل البيانات التجارية والجمركية، وتحسين الاتصالات بين الدول الأعضاء وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية، كما نجحت مصر في تحديث استراتيجية التجمع وتحديد الأولويات الاقتصادية والتجارية للفترة المقبلة وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء

جاء ذلك مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.