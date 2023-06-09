الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

نابي كيتا ينضم لفيردر بريمن الألماني بعد الرحيل عن ليفربول

نابي كيتا يوقع لفيردر
نابي كيتا يوقع لفيردر بريمن الألماني

إنضم اللاعب الغيني نابي كيتا نجم منتخب غينيا ولاعب فريق ليفربول السابق، إلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيردر بريمن الألماني.

 

فيردر بريمن الألماني يعلن ضم نابي كيتا

و أعلن نادي فيردر بريمن الألماني تعاقده مع الغيني نابي كيتا، في صفقة انتقال حر، بعدما رحل لاعب الوسط عن نادي ليفربول الإنجليزي مؤخرا، لينجح النادي الألماني في إتمام التعاقد مع كيتا بشكل مجاني.

 

 

كيتا يوقع مع فيردر بريمن في صفقة إنتقال مجاني

وقال نادي فيردر بريمن الأماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "يُمكننا أن نؤكد التوقيع مع نابي كيتا قادما من ليفربول بشكل مجاني".

 

يذكر أن اكد الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ان قرار ادارة النادي برحيل الرباعي روبرتو فيرمينو و جيمس ميلنر وأوكسلايد تشامبرلين و نابي كيتا عن صفوف ليفربول في الموسم المقبل هو امر مؤثر للغاية من الناحية العاطفية لكن القرار كان فنيا واحترافيا من جانب أدارة النادي .

 

وكانت أدارة ليفربول قد أعلنت ان رباعي الفريق روبرتو فيرمينو و جيمس ميلنر وأوكسلايد تشامبرلين و نابي كيتا لن يكون لهم مكان في الفريق في الموسم المقبل ووجهت لهم الشكر على مجهوداتهم مع الفريق في المواسم الماضية .

 

وقال يورجن كلوب : عندما جئت الى ليفربول كان أثنان ( روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر ) موجودان بالفعل مع الفريق وقدما عطاءا كبيرا على مدار السنوات التالية اما نابي كيتا و اوكسلايد تشامبرلين فقد تعاقدت معهما و واجها سوء حظ كبير بسبب الاصابات المتلاحقة لكن في اوقات كثيرة كان لهم اداءا كبيرا .

 

وعن امكانية عدم لحاق ليفربول بمركز مؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال اوربا في الموسم القادم قال كلوب : لا يشغلني هذا الامر كثيرا ولا نواجه مشكلة بسببه . بالقطع المشاركة في دوري الأبطال شىء ممتع ورائع لكن لو تأهل مانشيستر يونايتد ونيوكاسل فهما يستحقان . تابعت مباراة نيوكاسل مع برايتون ولم اصاب بالأحباط بسبب فوز نيوكاسل . شعرت بالاحباط مرة واحدة عندما سجل فينست كومباني هدف لمانشيستر سيتي امام ليستر عام 2019 لكن بخلاف هذا فلا مشكلة لدينا .

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