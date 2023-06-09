الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

فقد أمه وأخته.. فيديو مؤثر لطلاب سعوديين يستقبلون زميلهم

لحظات مؤثرة من إحدى
لحظات مؤثرة من إحدى المدارس في السعودية

خطفت لحظات مؤثرة من إحدى المدارس في السعودية، لاستقبال تلميذ تعرض لحادث سير مروع، قلوب المئات خلال الساعات الماضية.

 

انتشرت مقاطع مصورة لاحتفال مدرسة ابن عقيل الابتدائية في بريدة بأحد طلابها، بعد رجوعه إلى مقاعد الدراسة بين رفاقه، بعد حـادث مروري أفقده والدته وأخته وإحدى قدميه.

وأظهر الفيديو، لحظة استقبال الطالب إياد الذياب، واحتضانه من قبل المعلمين والطلاب، معبرين عن فرحتهم بعودته، ومقدمين له الحلوى والورد.

 

مصرع أخته التوأم

فيما أوضح والد الصغير وليد الذياب، تفاصيل الحادث. وقال للعربية.نت: "أثناء رجوعنا من أداء العمرة، انفجر إطار السيارة، فانقلبت بنا أكثر من أربع مرات".

 

كما أضاف أن الحادث أدى إلى وفاة زوجته، وابنته التوأم لأياد، فيما فقد ابنه إحدى قدميه.

 

إلى ذلك، أشار إلى أن المدرسة علمت بالحادث، فأقامت حفلة بمناسبة رجوع إياد بعد خروجه من المستشفى.

 

يشار إلى أن مقطع الاستقبال كان حصد مئات المشاركات على مواقع التواصل، وأثنى العديد من المغردين على تلك البادرة الإنسانية من معلمي وطلاب المدرسة.

 

كما عبروا عن تعاطفهم مع الطالب الذي بدت عليه ملامح الأسى والحزن على الرغم من حفاوة التكريم، لافتين إلى أن الصغير لم يبتسم حتى لهول المأساة التي مني بها.

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