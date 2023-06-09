نجم الأهلي السابق يعلق على زيارة لقجع والركراكي لـ الوداد

أكد سيد معوض نجم الأهلي الكرة المصرية السابق، أن زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ووليد الركراكي لمعسكر الوداد، أمر طبيعي وجيد للغاية، مؤكدًا أن هناك أزمة دائمًا في مصر، وهي "التصنيف"، فكل فرد سيخرج ليقول لماذا قام فيتوريا بزيارة معسكر الأهلي ولم يزور معسكر نادي آخر.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "من الطبيعي ان يكون هناك مساندة طالما فريق يخوض منافسة قارية، بالإضافة لضرورة وجود دعم من وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة، لأن الأهلي يخوض نهائي قاري، ولابد من دعمه ومساندته بشكل قوي، لابد أن يشعر اللاعبين أنهم يمثلوا بلد كاملة".

وأضاف: "يجب أن يحضر كولر نفسه لكافة السيناريوهات في حالة التعادل السلبي أو دخول الهدف أو تسجيل هدف، كل شئ ممكن، أي مدرب قد يفاجئ بأمور معينة داخل الملعب أو بحالة لاعبين، واعتب على المدرب في المباراة الماضية هو تواجد ديانج لفترة طويلة مع وجود عمرو السولية خارج الملعب، يجب ان يكون تعامله بشكل سريع".

وواصل: "لو شارك السولية مبكرا في لقاء الذهاب، كانت النتيجة ستخرج مختلفة، الأهم هو عدم دخول مرمى الأهلي أي هدف، ولكن يجب أن يكون هناك تحضير لسيناريوهات للمباراة، والنقطة الأهم أن يكون اللاعبين في افضل حالاتهم في المباراة".

وأكمل: "المكافآت المالية تحفز اللاعبين أيضا، لكن التتويج باللقب هو الأهم للاعبين، ثم المال سيأتي بعد ذلك". وأتم: "اتوقع نهاية المباراة بالتعادل 1-1".

ثنائي الوداد يغيب عن موقعة الأهلي

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لـ الوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي.

ويلتقي الوداد والأهلي، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاندنبروك في تصريحات صحفية :خرجنا من القاهرة بنتيجة إيجابية وكان من الممكن أن تكون أفضل، أظهرنا قدرتنا الحقيقية، حيث إن الشك ينتاب البعض عندما نلعب في مصر.