أمين صندوق الوداد يستقبل بعثة الأهلى في مطار محمد الخامس

قبل إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقبل محمد طلال، أمين صندوق فريق نادي الوداد، والمتحدث الرسمي باسم الفريق المغربي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مساء يوم الخميس، فور وصولها لمطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

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أمين صندوق الوداد يستقبل الأهلي في المغرب:

وصلت بعثة النادي الأهلى لمطار محمد الخامس برئاسة حسام غالي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وكان في اسقبال البعثة طلال الذي حرص على تقديم باقة من الورود إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

كان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، على رأس بعثة الأهلي المسافرة إلى المغرب، وجاء الاستقبال الجيد من أمين صندوق الوداد بعد المعاملة المميزة التي تلقتها بعثة ناديه خلال تواجدهم بالقاهرة.

طلال: “العلاقة بين الأهلي والوداد قوية”

أكد أمين صندوق الوداد أن بعثة فريق لاقت الاهتمام والترحيب خلال مباراة الذهاب في القاهرة، والذي يعكس العلاقات الوطيدة بين الأندية الشقيقة في البلدين.

وكان السفير المصري بالمغرب ياسر عثمان قد استقبل بعثة النادي الأهلى، والتي وصلت برئاسة حسام غالي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، فور وصولها مساء الخميس إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا:

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة نظيره الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، والمقرر لها على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلى والوداد قد انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجل الأهداف بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، وسيف الدين بوهرة.

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