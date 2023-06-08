انطلاق قافلة جامعة الأزهر الشاملة إلى قرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية

انطلقت اليوم قافلة جامعة الأزهر الشاملة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إلى قرية الحجاز مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية التي تسيرها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بحضور نواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة، والأمين العام المساعد، وأعضاء اللجنة.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع، أن القافلة تسير وفق رؤية جامعة الأزهر؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، ودعمًا للمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة: «حياة كريمة».

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن القافلة تشمل: اختبارات محو الأمية، وندوات توعوية، وَتشجير، ورسم جداريات، وندوات زراعية، ويقوم على القافلة نخبة متميزة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية؛ بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين فى قرية الحجاز مركز أبو صوير، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، إضافة إلى تحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط الجديدة أو القاهرة أيهما أقرب لمحل السكن.

وأضاف صديق أن قافلة جامعة الأزهر الشاملة تحمل عديدًا من المساعدات إلى المواطنين في قرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية تتضمن: حقائب مدرسية، وبطاطين، ومواد غذائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، وبنك الكساء، إضافة إلى عديد من مؤسسات المجتمع المدني.

دور الأزهر في دعم الدولة المصرية

يأتي ذلك، دعمًا لجهود الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وفي إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

تشارك جامعة الأزهر في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي Africa Health Excon الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وأوضح صديق أن مشاركة الجامعة في هذا المعرض الدولي يعد تأكيدًا على أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، وجميع فريق العمل معه، تعمل وفق رؤية مستقبلية تراعي أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المعرض الدولي يهدف إلى وضع قارة إفريقيا كمركز للابتكار الصحي والتجارة، إضافة إلى إعادة توجيه شركات الأدوية نحو إمكانات الاستثمار في إفريقيا، وكثير من الأنشطة التي تقام على هامش المعرض تتضمن عديدًا من الجلسات الحوارية؛ لمناقشة كل ما هو جديد في مجال صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

