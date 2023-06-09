الجمعة 09 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الداخلية تضبط 8 تجار مواد مخدرة بمضبوطات قيمتها 17 مليون جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عددًا من العناصر الإجرامية من القائمين على الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى "الإسماعيلية – البحيرة".
 ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائرمراكز شرطة أبو صوير – الإسماعيلية –القنطرة غرب – فايد – وادى النطرون، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن الإسماعيلية –البحيرة، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

 مديرية أمن الإسماعيلية:

 تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما 2300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 230 كيلو جرامًا – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – "سيارتين ، دراجة نارية بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

 تم ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات - كمية حشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

 تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته كمية من الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول.

 ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته كمية  من الحشيش – مبلغ مالى –هاتف محمول".

 مديرية أمن البحيرة:

 ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته كمية من الحشيش –كمية من الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول.

 ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته 203 أقراص مخدرة لعقار "الترامادول" - مبلغ مالى - هاتف محمول.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 17 مليون جنيه تقريبًا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية