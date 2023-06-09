الداخلية تضبط 8 تجار مواد مخدرة بمضبوطات قيمتها 17 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عددًا من العناصر الإجرامية من القائمين على الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى "الإسماعيلية – البحيرة".

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائرمراكز شرطة أبو صوير – الإسماعيلية –القنطرة غرب – فايد – وادى النطرون، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن الإسماعيلية –البحيرة، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

مديرية أمن الإسماعيلية:

تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما 2300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 230 كيلو جرامًا – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – "سيارتين ، دراجة نارية بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

تم ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات - كمية حشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته كمية من الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته كمية من الحشيش – مبلغ مالى –هاتف محمول".

مديرية أمن البحيرة:

ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته كمية من الحشيش –كمية من الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته 203 أقراص مخدرة لعقار "الترامادول" - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 17 مليون جنيه تقريبًا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.