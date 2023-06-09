أياد ملطخة بدماء الغدر.. حكاية شاب فقد حياته في حفل زفاف شقيقه

اعتلت أصوات الفرحة أثناء حفل زفاف أحد الشباب في منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور في الجيزة والجميع تسود على وجوههم الفرحة والسعادة وقارب العرس على الانتهاء وفجأة انقلب العرس إلى ميتم بعدما فارق شقيق العريس الأكبر الحياة على يدي أحد جيرانه بسبب خلافات سابقة كانت بينهما وقام بقتله بغدر وخيانة وانقلب الفرح إلى ميتم.

التخطيط الشيطان لقتل المجني عليه

جلس المتهم يخطط في كيفية الانتقام من المجني عليه وعقد النية على قتله فى حفل زفاف شقيقه، بعدما تشاجرا سويا يوم نقل العزال وبالرغم من انهم تصالحا سويًا ولكن الانتقام كان يخيم على عقله ومن دون أي رحمة أو شفقة تأخذه بالمجني عليه قام بقتله بعدة طعنات بالظهر والصدر، لينهى حياته فى الحال، على حين غفله من الجميع الذين اصيبوا بحالة من الهلع من هول المنظر حتى فارق المجني عليه الحياة.



كان المجني عليه يدعى خالد دبش ٣٤ سنة، ويعمل في إحدى الشركات الخاصة والمتهم جار المجني عليه ويدعى إسماعيل 26 سنة، مؤكدًا أنه فى البداية حدثت مشادة كلامية بينهما فى أثناء نقل منقولات العروسة، وانتهت بالصلح بينهما، لكن المتهم تربص به وقت حفل زفاف شقيقه لقتله.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل «خالد. م» على يد عامل، بسلاح أبيض، بمنطقة كفر طهرمس، بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب نقل منقولات عروسة، انتقل على الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وعثروا على جثة الشاب، ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء، ومصابا بجرح قطعى بالظهر والبطن، وتم إلقاء القبض على المتهم «إسماعيل- 26 سنة»، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.