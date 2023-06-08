الكشف عن خطة برشلونة مع الاتحاد الاسباني لعودة ميسي لـ الليجا

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات قوية رفقة اندية الهلال السعودي وانتر ميامي الأمريكي، للتعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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عرض نادي برشلونة على ميسي راتب سنوي قدره 13 مليون يورو، بجانب حصة من التسويق للاعب، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بعروض الهلال وانتر ميامي الأمريكي والتي تصل إلى ما يفوق الـ 500 مليون يورو سنويًا "لجميع المميزات".

خطة برشلونة لضم ميسي

كانت ادارة برشلونة ترغب في التعاقد مع ميسي لاستعادة المتابعة الجماهيريه حول العالم، والتي قلت منذ رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن الفريق.

اصبح العائد السنوي للنادي من البث التلفزيوني وبيع القمصان وغيرها من الأمور التي تجلب الأموال للنادي قليلة مقارنة بما كانت تأتي خلال فترة تواجد ليو.

ليونيل ميسي

تواصلت إدارة برشلونة مع الليجا وطلبت منها المساعدة في تكاليف صفقة ميسي الذي يريد الحصول على راتب سنوي لا يقل عن 50 مليون يورو سنويًا، وهو ما يصعب على العملاق الكتالوني توفيره للاعب واحد داخل الفريق، حيث كان السبب الرئيسي في رحيل ميسي لـ باريس سان جيرمان.

طلب برشلونة من الاتحاد الاسباني كان يدور حول منفعه لجميع الاطراف، فانتقال ميسي للدوري الإسباني ياتي على البطولة بنسبة مشاهدات عالية من جديد في الموسم المقبل، خاصة بعدما هبطت بنسبة كبيرة بعد رحيل رونالدو عن ريال مدريد، وليونيل عن العملاق الكتالوني، والمتوقع استمرار هبوطها بعد رحيل كريم بنزيما عن الميرنجي.

ترغب ادارة برشلونة في فتح الاستفاده لجميع الأطراف بالنسبة للاتحاد الاسباني ولنفسها، حيث ستكون نسبة المشاهدة التلفزيونية وبيع مباريات البلوجرانا في الموسم المقبل كبيره مقارنة بما هي عليه في الموسم الحالي، وبالتالي استفادة للطرفين.

سيستفاد برشلونة من عودة ميسي أيضًا من جانب بيع قمان النادي، والمتابعة الكبيرة لحسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما كانت قبل رحيل الأرجنتيني.

مكاسب برشلونة والاتحاد الاسباني من عودة ميسي لـ الليجا

1- ارتفاع القيمة التسويقية لنادى برشلونة.

2- دخول رعاية وتسويق جديد للنادي، وزيادة أدوات التسويق للعالمية.

3 - الاستفادة من بيع تيشرتات ميسي فى المتاجر.

4 - استعادة شأن الدورى الاسباني والقيمة التسويقية، والتي بالفعل سترتفع بعد عودة ميسي لـ برشلونة.

5 - المساهمة في قيادة العملاق الكتالوني لعودة الأمجاد العالمية والمحليه والقارية.

6 - ارتفاع توزيع البث التلفزيوني، وارتفاع قيمة العوائد منه بشكل كبير بعد رحيل رونالدو، وليونيل من قبل.

يبدو أن سعي إدارة برشلونة الشديد مؤخرًا وموافقة الليجا المبدئيه على عودة ميسي لم تكن بغرض اللعب، ولكن للأستفادة من المميزات الأخرى لصاحب الـ 35 عام.

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