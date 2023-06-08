النبراوي يطالب بإعلان نتائج انتخابات المهندسين

تقدم جميع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين باستقالتهم من عضوية هيئة المكتب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النقابة، بحضور وزيري الري والنقل.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه يطالب بشكل فوري الإعلان عن نتائج انتخابات نقابة المهندسين، مشددًا على أنه أرسل خطابًا رسميًا للتدخل وإعلان النتيجة وهى حق الجمعية العمومية المشاركة في الانتخابات.

تدهور المستوى الأكاديمي:

وأضاف النبراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قضايا التعليم الهندسي هى مواجهة لتدهور المستوى الأكاديمي.

ولفت أن الإعلان عن نتيجة المهندسين حق لكل من حضر وشارك، ويكرر مطالبته لرئيس اللجنة القضائية بضرورة سرعة الإعلان عنها.

وعلق المهندس طارق النبراوي على تقدم جميع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين باستقالتهم، مؤكدًا أن هذه الاستقالة التي تم الإعلان عنها اليوم كانت شفهية، وأنهم سيتخذون إجراءات بشأن قبولها.

جدير بالذكر الإعلامي إبراهيم عيسى قال: "إن إقبال المهندسين في هذه الانتخابات كان أكثر من الانتخابات السابقة وتم حشد كبير بغرض التصويت ضد طارق النبراوي وسحب الثقة منه، وكان فيه حالة متأججة ضد نقيب المهندسين ثم حصل زحام ربما يكون متعمدًا في التعطيل والتعويق لاستنزاف الوقت، ومع ذلك كل العقبات انتهت بنجاح ساحق لطارق النبراوي واحد من رموز قوى 30 يونيو".