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الخميس 08 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

استقالة أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

تقدم جميع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين باستقالتهم من عضوية هيئة المكتب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النقابة، بحضور وزيري الري والنقل.

 

 قال حسام رزق، وكيل نقابة المهندسين: "إننا نعمل عمل تطوعي منذ انتخابنا بدون أي مقابل، وتم توجيه ذلك لصندوق رعاية المهندسين، لا أنتمي إلى أي حزب أو فصيل سياسي، وتم انتخابي للاستفادة من بعض التجارب خصوصًا في ظل دراستي للدكتوراه في بريطانيا".

مشهد سياسي وشعبي وجماهيري:

 في سياق منفصل، علَّق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد الجمعية العمومية لتجديد الثقة في نقيب المهندسين، قائلًا: ما حدث في نقابة المهندسين مشهد سياسي وشعبي وجماهيري من طراز رفيع ومهم جدًّا أن نتوقف عند المشهد بكل تفاصيله وأحداثه وكان يومًا عظيمًا.

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 أضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، أن إرادة المهندسين المصريين تجلت خلال الجمعية الطارئة التي دعا لها جناح من النقابة لسحب الثقة من نقيبهم طارق النبراوي وطرف آخر لتجديد الثقة.

 

 أكمل إبراهيم عيسى: "إقبال المهندسين كان أكثر من الانتخابات السابقة وتم حشد كبير بغرض التصويت ضد طارق النبراوي وسحب الثقة منه، وكان فيه حالة متأججة ضد نقيب المهندسين ثم حصل زحام ربما يكون متعمدًا في التعطيل والتعويق لاستنزاف الوقت، ومع ذلك كل العقبات انتهت بنجاح ساحق لطارق النبراوي واحد من رموز قوى 30 يونيو".

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