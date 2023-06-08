مؤتمر نقابة المهندسين شئ مبشر وسط العاصفة وانتصار للجمعية العمومية 

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ما حدث في انتخابات نقابة المهندسين هو أحد المشاهد البشعة في تاريخ العمل العام،ودرجة من درجات العنف، مشددًا على أننا وسط العاصفة شهدنا لمعان وإنتصار لإرادة المهندسين، وكان عبارة عن شئ مبشر وسط الأزمات المفاجئة وهو إنعقاد مؤتمر مفاجئ في مقر نقابة المهندسين.

انتخابات نقابة المهندسين

وأشار إلى أن استقالة جميع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين، والمؤتمر الذي تم انعقاده اليوم في نقابة المهندسين يؤكد استقلال النقابة ويجبر الجميع على إحترام إرادة المهندسين، كما أن كامل الوزير وجه كافة الأطراف بسحب البلاغات حتى تكون النفوس طيبة بين الجميع.

ونوة بأن ما حدث اليوم هو انتصار إرادة المهندسين لنقابتهم والجمعية العمومية، مشددًا على أن الانباء كانت سارة على لسان هاني سويلم وزير الري، مؤكدًا أن جموع المهندسين تؤكد ثقتها في طارق النبراوي كنقيب المهندسين، وتؤكد على وحدة الجمعية العمومية.

وتابع: "المهندس طارق النبراوي هو مؤسس حركة تمرد المهندسين ضد حكم الإخوان"، مؤكدًا أن عقد مؤتمر مفاجئ في مقر نقابة المهندسين بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل حضوره اليوم كان لهم صفتهم النقابية ويعبرون عن الدولة.

مبنى نقابة المهندسين

ونوة بأن كان هناك إقبال المهندسين كان أكثر من الانتخابات السابقة وتم حشد كبير بغرض التصويت ضد طارق النبراوي وسحب الثقة منه وكان فيه حالة متأججة ضد نقيب المهندسين ثم حصل زحام ربما يكون متعمدا في التعطيل والتعويق لاستنزاف الوقت ومع ذلك كل العقبات انتهت بنجاح ساحق لطارق النبراوي واحد من رموز قوى 30 يونيو

، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار إلى أن استقالة جميع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين، والذي أعلنه حسام رزق، وكيل نقابة المهندسين، اليوم يأتي للإفصاح عن أسماء جديدة.

تقدم جميع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين باستقالتهم من عضوية هيئة المكتب، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النقابة، بحضور وزيري الري والنقل.

وقال حسام رزق، وكيل نقابة المهندسين،إننا نعمل عمل تطوعي منذ انتخابنا بدون أي مقابل، وتم توجيه ذلك لصندوق رعاية المهندسين، لا أنتمي إلى أي حزب أو فصيل سياسي، وتم انتخابي للاستفادة من بعض التجارب خاصة في ظل دراستي للدكتوراه في بريطانيا.