انتشال سيارة ملاكي من ترعة الإسماعيلية

انتشلت الأجهزة المعنية، سيارة ملاكى سقطت فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 13 نطاق قرية الفردان بالإسماعيلية، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ اللازم.

البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بسقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور، إلى مكان الحادث، وتم انتشال السيارة من الترعة من دون خسائر بشرية.

شهد طريق منشأة القناطر، حادث تصادم تريلا وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين، تم التحفظ على الجثة، ونقل المصابين إلى المستشفى.

تفاصيل الحادث:

ترجع أحداث اواقعة، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى منشأة القناطر بوجود حادث تصادم وضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.



أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

ودفعت إدارة مرور الجيزة، بونش لإزالة حطام الحادث، من نهر الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:



قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أية مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.