بعثة الأهلي تصل مطار محمد الخامس بالمغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قد حرص على مرافقة البعثة التي غادرت إلى المغرب عصر اليوم، استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش،حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية، حيث أدى اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة ، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر إذاعة القاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



وحقق الأهلي فوزًا بثنائية لهدف في مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي ، وحسم الأحمر نتيجتها عبر بيرسي تاو في الوقت البديل زمن شوط اللقاء الأول ، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل ثاني أهداف اللقاء مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

مغادرة الأهلي ..

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الخميس، استعدادا للسفر إلى المغرب، لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورافق محمود الخطيب رئيس النادي البعثة التي تطير إلى المغرب برئاسة حسام غالي عضو مجلس إدارة الأحمر ، لخوض المباراة المقرر لها 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

واختتم الفريق الأحمر مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

يأتي ذبلك في التوقيت الذي قاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا قويًّا شارك فيه جميع اللاعبين، بتواجد طارق عبد العزيز ومحمود حمدي، إخصائيي التأهيل بالفريق. واستغرق المران البدني في مران الأهلي بالجزيرة قرابة ٤٠ دقيقة، أدى خلاله اللاعبون تدريبات لرفع المعدلات البدنية وجانبًا من تدريبات الكرة.