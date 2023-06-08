شراكة بين وان فاينانس وCRIF Egypt لتيسير خدمات التمويل الاستهلاكي

أبرمت شركة وان فاينانس – المنصة المتخصصة في التمويل الاستهلاكي المتكامل في مصر – شراكة استراتيجية جديدة مع شركة المعلومات الائتمانية العالمية CRIF،والتي قامت CRIF بموجبها بإمداد شركة وان فاينانس بمجموعة متعددة من الخدمات التي تشمل والاستفادة بخبرتها العالمية في مجال معلومات الأعمال وإدارة مخاطر الائتمان. علاوة على استخدام نماذج التصنيف الائتماني لدى CRIF، وأدوات تحليل البيانات القوية لديها وخاصة استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الأئتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي وزيادة قدرة الأفراد على التخطيط والادخار في مواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك دعم التمويل الاستهلاكي الذي أصبح الملاذ الآمن للمستهلكين في قطاع شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة الماضية.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، قامت CRIF بتسخير مواردها القوية المتّبعة في حوالي 50 دولة حول العالم لتستفيد منها وان فاينانس في تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد بدقة، وتبسيط عملية صنع القرار الائتماني، بجانب تحسين استراتيجيات التمويل بأقصى قدر من الكفاءة والدقة، وهو نقلة نوعية في حلول التمويل الاستهلاكي يدعمها الرغبة في الارتقاء بالمشهد المالي إلى آفاق جديدة.

ولقد صرح حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة وان فاينانس ، بأن تلك الشراكة تأتي لإبراز رؤية الشركتان المشتركة لتعزيز خدمات وان فاينانس كشركة رائدة في التمويل الاستهلاكي بالسوق المصري، وتوسيع نطاق حلول التمويل الاستهلاكي التي يمكن الوصول إليها بشكل أكبر وحماية وتعزيز الوضع المالي لمختلف الفئات والتي أثرت على قدرتهم الشرائية، وبالتالي تعزيز الشمول المالي على نطاق واسع في مصر. وهو ما سيعمل على ترسيخ مكانة وان فاينانس كشريك فعّال للتمويل الاستهلاكي وبالتالي توسيع قاعدة عملائها.

تعد هذه الشراكة المميزة مكملا لإستراتيجية تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي بين رائد قطاع المعلومات الائتمانية العالمي CRIF وبين واحدة من أكبر شركات حلول التمويل الاستهلاكي المتكاملة شركة "وان فاينانس"، والتي تتميز بتصميم أنظمة وبرامج مصممة خصيصًا لاحتياجات كل فرد على حدا. وبذلك استطاعت الشركة خدمة أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين بحد أدنى للتمويل يبدأ من 10 آلاف جنيه وبحد أقصى يصل إلى 6 مليون جنيه. وهو ما يتيح للعملاء الحصول على أعلى حد ائتماني من بين الشركات العاملة في السوق، وذلك بطرق وخطط دفع وسداد وتسهيلات متنوعة وكذلك نظام تمويل يصل إلى 84 شهر.