جوندوجان يقترب من الهلال السعودي بطلب من الجمهور

يقترب النجم الدولي الألماني صاحب الأصول التركية إيلكاي جوندوجان لاعب وسط فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال لفريق الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

أقرأ ايضًا..

وترى إدارة نادي الهلال أن جوندوجان هو البديل الأنسب للفريق لدعم صفوفه بعد فشل صفقة ليونيل ميسي الذي يقترب من الدوري الأمريكي، عن طريق فريق انتر ميامي.

جمهور الهلال يطالب بـ جوندوجان

طلب جمهور الهلال بضرورة التعاقد مع الكاي جوندوجان في وسط الملعب تعويضًا عن صفقة ميسي، بالإضافة إلى احتمالية رحيل جوستافو كويلار في الميركاتو الصيفي والانتقال لأحد أندية الدوري الكولومبي أو البرازيلي.

ويرغب جمهور الهلال في ضم صفقة عالمية كما فعل النصر بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، ونجاح الاتحاد في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، وسبقم الشباب بضم إيفر بانيجا الدولي الأرجنتيني السابق.

يلعب النجم الألماني جوندوجان صاحب الـ32 عام مع مانشستر سيتي الانجليزي منذ عام 2016، بعدما رحل عن صفوف فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

موقف جوندوجان من عروض الهلال وبرشلونة

أصبح جوندوجان أحد العناصر المهمة في تشكيل بيب جوارديولا وأحد مفاتيح تحقيق الانتصار، ولن يكون من السهل التفريط في خدمات اللاعب لكنه قرر الرحيل عن السيتيزنس بشكل رسمي في يونيو الجاري.

تلقى النجم الألماني عرض من نادي برشلونة الإسباني، كما أنه من المتوقع أن يستقبل عرض سعودي في الساعات القليلة المقبلة من نادي الهلال، وستشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الموقف النهائي لصاحب الـ 32 عام.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها غدًا السبت، والتي ستقام في مدينة إسطنبول التركية.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا