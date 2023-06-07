ميسي حائر بين عرض انتر ميامي الخيالي وأمجاد وبرشلونة

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، عدد من العروض الأوروبية والعربية والأمريكية في الساعات الأخيرة بعد إعلان رحيله رسميًا بنهاية الموسم، لاختيار احدها في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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جميع العروض التي تلقاها ليونيل ميسي في الفترة الحالية كانت من نادي الهلال حيث عرض خيالي مقابل 400 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى عرض من نادي برشلونة حيث عودة اللاعب لجمهوره الأول، بالإضافة إلى عرض بمميزات خيالية من فريق انتر ميامي الامريكي.

عرض خيالي من انتر ميامي لـ ليونيل ميسي

انتهى عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، ويحق له الآن الانتقال لأي فريق مجانًا، وستكلف الفريق الجديد الراتب السنوي للأسطورة فقط، لكن انتر ميامي عرض الأكثر ابهارًا من ذلك.

سيحصل ميسي على راتب سنوي ضخم مع الفريق الأمريكي، بالإضافة إلى شراكة مع شركة آبل الشهيره "Apple" بجانب حصة من المشتركين الجدد للشركة، ستكون من نصيب اللاعب الارجنتيني.

عرض انتر ميامي لـ ميسي يشمل شراكة أيضًا مع شركة اديداس للملابس الرياضية، بجانب نسبة من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الفريق بعد الانتقال والتوقيع الرسمي.

مميزات تجبر ميسي على الموافقة على عرض انتر ميامي

سيقوم الفريق الأمريكي بإبرام صفقات عقارية لأجل اقناع اللاعب بالموافقة على الانتقال للدوري الأمريكي، كما سيكون للأسطورة الأرجنتينية نسبة من نادي في امريكا بعد الاعتزال، بالإضافة إلى مقر جديد لـ الاتحاد الأرجنتيني في ميامي حال موافقة ميسي على العرض.

و عن باقي الإغراءات فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستضيف لبطولة كوبا أمريكا 2024، و هي أيضًا البلد المستضيف لكأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن اسطورة وسط الميدان الانجليزية ديفيد بيكهام هو مالك نادي انتر ميامي الأمريكي، و هو واحد من أغنى لاعبي كرة القدم على الإطلاق والرياضة بشكل عام.

يذكر أن برشلونة سعى جاهدًا لاستعاده اسطورته بعد نهاية عقده معغ باريس سان جيرمان في خطة كانت يطالب فيها الاتحاد الاسباني لكرة القدم بدفع نسبة من قيمة عودة اللاعب للدوري الاسباني في الموسم المقبل، لكنها قد تفشل أمام اغراءات الفريق الأمريكي.

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