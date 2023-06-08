تكليف امراة برئاسة نادي سعودي لأول مرة في التاريخ

أعلن نادي سعودي تكليف امراة برئاسة مجلس إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة، في واقعه هي الاولى من نوعها تاريخيًا في المملكة العربية السعودية، وخلال دوريات البطولة الإطلاق.

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وج يعلن حنان القرشي رئيسًا للنادي

نشر نادي وج السعودي من خلال حسابة الرسمي تعيين حنان القرشي لرئاسة النادي بشكل مؤقت في الفترة المقبلة، بعد تكليف من وزارة الرياضة لنادي منطقة الطائف، بعد قرار حل المجلس الحالي، لتكون اول امراة سعودية ترأس نادي.

وكانت حنان القرشي قد تولت منصب نائب مجلس إدارة النادي، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس في مطلع الموسم الحالي وكان النادي قد اسند لها ملف الالعاب النسائية، وكانت اول امراة أيضًا في منصبها.

تصريحات حنان القرشي بعد تولي رئاسة نادي وج

وقالت حنان القرشي أن مجلس إدارة نادي السابق تم حله بعد قرار من وزارة الرياضة السعودية، وجاء تعييني بشكل مؤقت، لأكون أول امراة تكون في هذا المنصب.

وتابعت حنان القرشي: " أتطلع لمستقبل رياضي ناجح وقوي لنادي وج، وذلك بعد دعم أهالي منطقة الطائف لي ومساندتهم القوي لأول امراة على رئاسة النادي " .

تعتبر حنان القرشي هي أول امراة ترأس ناديا رياضيا بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر نادي وج الرياضي هو أحد أندية محافظة الطائف كما أنه أحد الأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة.

فريق نادي وج السعودي هو أحد أندية الدوري السعودي الدرجة الثانية، وتأسس النادي في عام عام 1396 هجريًا في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

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