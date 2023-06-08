محافظ الغربية يتفقد المدارس استعداداً للثانوية العامة

رحمي يتفقد مدارس الغربية استعدادا لمارثون الثانوية العامة

أطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استعداد المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل، وذلك عقب زياراته لعدد من المدارس بمدينة طنطا بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وتابع المحافظ قيام رؤساء المدن والأحياء بنظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب توفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، مؤكداً على توفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء 40931 طالب وطالبة داخل 116 لجنة في سهولة ويسر وذلك من خلال تجهيز اللجان الامتحانية ، والاطمئنان على إتاحة كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة بها من وسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.

ومن جانبه أوضح ناصر حسن أنه تم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، إلى جانب التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، بالإضافة للتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان.

يذكر أن محافظ الغربية قد عقد عدة اجتماعات مع كافة الأجهزة والجهات المعنية على مدار الفترة الماضية، وجه خلالها كافة برفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الامتحانات في الفترة من 12 يونيو الجاري ، وحتى 13 يوليو القادم.

والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام 22549 طالب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4940 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13332 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 40931 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.