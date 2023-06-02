وزير الشباب: ندعم أندية الفتاة ونسعى لتعليمهن التسويق الإلكتروني

عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية "إدارة الفتاة والمرأة، ندوتها التوعوية تحت عنوان "ساند" حول التغيرات الاجتماعية، ادارها الداعية أسامة قابيل أمام مسجد الشرطة بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية .وفي كلمته رحب أشرف صبحي، بالحضور المشارك في الندوة ووجه الشكر للدكتور اسامة لدورة التوعوي الذي يقوم به وتناول سيادته أهمية مبادرة ساند وكيف أن الوزارة تدعمها لأهميتها للمجتمع وترسيخ مفاهيم توعوية .

وأكد على أهمية أندية الفتاة في مساندة المجتمع وكيفية دعمها للدفعة الاقتصادية داخل المجتمع وخاصة في ظل وجود الحرب الاقتصادية ولذلك أكد على ضرورة الإلمام بالمعرفة الاقتصادية الذي تشكل دور هام في كافة عناصر المجتمع ولابد من التفكير في كافة التحديات وكيفية مواجهتها.

أشرف صبحي وزير الشباب

أهمية دور الحرف اليدوية

وأشار سيادته على أهمية دور الحرف اليدوية في كونها تجارة وكيفية تسويقها ودعمها داخل وزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات المعنية ،كذلك أهمية تعليم الفتيات التسويق الإلكتروني للمنتجات وهو ما تسعى إليه وزارة الشباب والرياضة من خلال كافة مشاريعها.

وفي كلمته وجة الداعية أسامة الشكر للسادة الحضور ووزارة الشباب والرياضة التي تسعى دائما إلى دعمها للشباب من خلال مشاريعها المتنوعة التي تتيحها الشباب وخاصة الفتيات.

وأكد خلال كلمته مع الشباب أهمية التركيز على الهدف وتطوير الذات وكيفية مواكبة التغيرات العالمية التي طرأت على مجتمعنا من خلال تطوير أفكارنا واستثمارها لخدمة بلادنا مثل المنتجات المميزة التي تنتجها المحافظات ، كذلك تطرق إلى أهمية الوقت وتنظيمه واستغلاله بالشكل الأمثل في تعلم شيء مفيد وعمل إضافة جديدة وعطاء جديد وعدم استعجال الحصاد، على التركيز على القدرة المركزية التي أنعم الله بها علينا من خلال عمل ما نحب ، التميز في عمل الشيء ، أن يكون لها عائد. وان يكون دائما أمام كل فرد هدف يؤدى إلى نتيجة واضافه وهو ما دعت إليه كل الديانات السماوية .

وقد اختتمت الندوة بمشاركات من الحضور تناولت عدد من الأسئلة والمناقشات والتي كانت من أهمها المعوقات التي تواجه الفتيات في تسويق منتجاتهن ، دعم وسائل الإعلام لمفهوم المنتجات اليدوية .

كذلك أقيم معرض مفتوح للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية لأندية الفتاة على هامش تدشين وزارة الشباب والرياضة لمنحة الزعيم عبد الناصر الدولية النسخة الرابعة والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم. وقد أقيم المعرض لمنتجات أندية الفتاة بمديريات الشباب بمحافظات القاهرة، الجيزة، بنى سويف، الشرقيه، اسيوط، المنيا، الفيوم ، وقد شهد الجناح إقبالا جماهيريا من الحضور وأثنوا على جودة المعروضات مشيدين بما تميزت به من جودة والتي تنوعت بين منتجات خيامية ، طباعة على القماش، بردي، اكسسوارات ، ديكوباج، شنط يدوية، تريكو ، تحف سيراميك ، اوميجرومي، منتجات جلود، خرز ، نسيج، اكسسوارات نحاسية.