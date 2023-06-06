وزير الشباب يشهد جلسة حوارية حول الرياضة والاستثمار في الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة حوارية حول الرياضة والاستثمار في الشباب، وذلك خلال فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 150 قيادة شبابية من 55 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الدعم والرعاية المستمرة التي يمنحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، في إطار احترام مصداقية رؤية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وأهمية استدامتها ليتعرف عليها الشباب حول العالم، وبالرغم من تغير الأجيال والثقافات والعادات لكن قناعات الشباب مرتبط بولائنا لقارتنا الأفريقية، مشيرًا أنه يتم تقييم آراء المشاركين بالمنحة عقب كل نسخة للتخطيط لتنفيذ الأفضل في النسخة التالية لضمان التفاعل والتشابك المستمر بين شبابها وترجمته إلى عمل.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي، الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة ودورها في دعم الشباب على المستوى المحلي والأفريقي والدولي قطاعيها الشبابي والرياضي، مؤكدًا أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم تنفيذ ٥ آلاف برنامج بقطاع الشباب بإجمالي ١٣١ مليون مشاركة شبابية خلال الأربع سنوات الماضية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية الرياضية ورياضة البطولة.



وأشار الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، إلى سعيه الآن للربط بين منحة ناصر للقيادة الدولية وشباب الجامعات الأفر يقية في النسخ القادمة من المنحة، مؤكدًا أن الأربع سنوات المقبلة ستشهد طفرة في العمل داخل الاتحاد الأفريقي.



ونوه الوزير إلى أن الدولة المصرية تدعم الشباب لتنفيذ مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة بتقديم التيسيرات المختلفة لتدريبهم ومساعدتهم في وضع دراسة الجدوى بالتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، متوجهًا بالشكر للواء أحمد ناصر لحضوره ونقل خبراته للمشاركين، متحدثًا عن بطولاته الرياضية ومكانته كرئيس اتحاد اللجان العربية التي توحد أسلوب المنافسات الرياضية، بجانب ترأسه للأنظمة الفيدرالية للاتحادات العربية.

كما توجه اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدرالية الأفريقية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة لتوجيه الدعم المادي والمعنوي منذ توليه الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وكذلك دعمه بوجه خاص للاوسكا، مؤكدًا الاهتمام السياسي لجمهورية مصر العربية ومجلس الوزراء المصري لتطوير الرياضة، واستضافة الكثير من الأحداث الرياضية، بالتوازي مع تطوير بنية مصر التحتية بشكل غير مسبوق على المستوى الأفريقي وأيضًا العالمي.

وأشار رئيس اتحاد الكونفدراليات الأفريقية، إلى سعادة "الاوسكا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، موضحًا الاوسكا تضم 77 اتحادًا أفريقيًا، بمشاركة 57 دولة أفريقية، لتطوير الرياضة الأفريقية والمنظمات وتخطيط التقدم ورفع الجودة في كل أشكال المشاركات الرياضية ومكافحة أية مشاكل أو صعوبات، بالإضافة إلى تعزيز النفوذ الأفريقي على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى زيادة أعداد رؤساء الاتحاد الأفريقي من المصريين إلى 33 رئيسًا، وذلك يدل على الكفاءة والقدرة.

وتهدف منحة ناصر للقيادة الدولية إلى تمكين الشباب، وإعطاء الفرصة للفاعلين من دول العالم المختلفة للاندماج مع بعضهم البعض وعقد الشراكات في مختلف المجالات، وليس فقط على المستوى القاري بل العالمي، وبين دول الجنوب جنوب، وتعزيز الاعتماد على الذات لدى البلدان النامية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز قدرتها الإبداعية لإيجاد حلول لمشاكلها التنموية بما يتماشى مع تطلعاتها وقيمها واحتياجاتها الخاصة.