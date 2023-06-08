كرة ماء الأهلي يقترب من الدوري

نجح فريق العمومي رجال لكرة الماء بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره نادي الجزيرة بنتيجة 8-7، خلال المباراة التي جمعتهما بحمام سباحة الأهلي بمقر النادي بالجزيرة.



رجال «كرة ماء الأهلي» نجحوا خلال مجريات المواجهة في تحويل تأخرهم أمام فريق الجزيرة لانتصار مثير في الوقت الأخير من زمن المباراة، بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، لينجح الفريق في حسم المباراة.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة فقط من الـ3 مباريات المتبقية له المرحلة المقبلة للتتويج رسميًّا بلقب البطولة.



ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال مواجهة الذهاب بثنائية لهدف ، حملت توقيع كل من بيرسي تاو للأحمر عند الدقائق الأخيرة من زمن الشوط ، ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقائق الأولى من زمن شوط اللقاء الثاني.



وغادرت عصر اليوم الخميس ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى دولة المغرب،لخوض مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة ،حيث عقد المدير الفني للأحمر مارسيل كولر ، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.