طرق حجز الأضحية من وزارة الزراعة عن طريق الفيزا

تستعد وزارة الزراعة لعيد الأضحى بطرح الأضاحي واللحوم المذبوحة عبر منافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالأسواق المحلية.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة، إنه تم طرح الأضاحى فى منافذ الوزارة منذ الأسبوع الماضى، موضحًا أنه يتم أيضًا طرح اللحوم المذبوحة بجميع منافذ الوزارة بأسعار تقل عن السوق بنسبة كبيرة .

أسعار الأضاحي

وأضاف صالح خلال تصريحات له، أن أسعار الأضاحى بالزراعة تقل عن الأسواق المحلية، حيث يصل كيلو القائم فى العجل الجاموسي إلى 125 جنيهًا، وفى القائم فى العجل البقري بـ 140 جنيهًا، أما كيلو اللحم فى الخروف يصل إلى 155 جنيهًا.

وأوضح "مستشار وزير الزراعة " أنه من يرغب فى الحجز عليه التوجه إلى مبنى قطاع الخدمات والإنتاج الحيواني بالدقي ويتم الحجز فى الدور السادس، منوهًا إلى أن الحجز يتم عن طريق الفيزا فقط ليتم دفع مقدم ثم دفع باقي المبلغ عند استلام الأضحية.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة.

وأوضح أنه في ضوء توجيهات د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك، تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الأعداد وبالإضافة للسابق استيراده وتسمينه داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس، وكذلك بالإضافة إلى إنتاجنا المحلي والتي ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.