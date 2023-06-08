إلى قلب وزير التضامن الاجتماعى

منذ عامين تقدمت للحصول على معاش «تكافل وكرامة» لموظفى الشئون الاجتماعية بالدرب الأحمر - المغربلين، القاهرة وقمت بتسليم كل الأوراق المطلوبة والمستندات وتم عرضى على القومسيون الطبى، وحتى الآن لم تتم إفادتى بأى شىء ولم يتم تسليمى فيزا صرف معاش «تكافل وكرامة»، علمًا بأننى رجل مسن أبلغ من العمر 66 عامًا، ومريض بضعف بصر شديد وشبه عاجز ولا أستطيع السير سوى بالنظارة الطبية برفقة أهل العقار وأعيش وحيدًا فى هذا العنوان بعد أن تخلت عنى الزوجة لسوء أحوالى الصحية.

الرجاء أن تجد استغاثتى اهتمام نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ومسئولى الشئون الاجتماعية بالدرب الأحمر وإنهاء إجراءات صرف الفيزا أو صرف معاش المسنين حيث إننى أستحق هذا المعاش.

أحمد عبدالنبى أحمد على

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