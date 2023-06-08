الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أهمية الكود التعريفي للحجاج

الحج
الحج

يستعد جميع الحجاج الفائزين بفرصة الحج هذا العام، للسفر إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لأداء مناسك الفريضة، وأعلنت وزارة الداخلية أهمية وجود الكود التعريفي على جواز سفر الحجاج.

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تطعيمات المسافرين لأداء مناسك الحج

ونشر كل ما يريد المسافرين معرفته حول الكود التعريفي للحجاج، وماذا يحدث حال عدم وجوده على جواز السفر.

ماهو الكود التعريفي للحجاج

وكشفت وزارة الداخلية أنَّ الكود التعريفي للحجاج هو عبارة عن رقم مسلسل يُقرأ عن طريق الحاسب الآلي، وتتيحه "البوابة المصرية الموحدة للحج"، إلى الحجاج مجاناً دون دفع أي رسوم.

 ويتم وضعه على جواز السفر الخاص بالمسافر لأداء فريضة الحج.

البيت الحرام 

وقالت "الداخلية"، أنَّ الكود التعريفي يمثل وثيقة ضمان للحجاج حيث أنه يُقر بقانونية الإجراءات المتبعة، فضلا عن توثيق الخدمات التي تقدمها الجهات المنظمة للحجاج.

تأخير السفر

ووفقا للقانون رقم 84 لسنة 2022، فإن عدم وجود الكود التعريفي على جواز السفر يتسبب في تأخير السفر لأداء فريضة الحج، وبذلك يتم الانتظار لحين استكمال الإجراءات المنصوص بها، وإذا لم يكن الكود التعريفي صحيح ، أو تم الحصول عليه من خلال أية طريقة أخرى بدلاً من “البوابة المصرية الموحدة للحج"، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حج2023

ونبهت وزارة الداخلية على جميع الجهات المنظمة لأداء الحج الالتزام الكامل بوجود الكود التعريفي لجميع الحجاج على جواز سفر، حتى لا يتعرضوا للتأخير في السفر أو اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم.

الحج

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