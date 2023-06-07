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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تطعيمات المسافرين لأداء مناسك الحج

تطعيمات الحج
تطعيمات الحج

عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة، يكثف حجاج بيت الله الحرام البحث عن التطعيمات مهمة قبل السفر لأداء مناسك الحج، يأتي ذلك في وقتٍ طالبت وزارة الصحة والسكان المصريين قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية بضرورة الحصول على التطعيمات بشكل كامل قبل التوجه إلى المطارات.

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موعد سفر أول فوج من الحجاج

وفي سياق متصل بعد الإعلان عن سفر أول فوج من حجاج أعضاء الجمعيات الأهلية في 10 يونيو الجاري، وسيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم21 يونيو المقبل،حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة.

التطعيمات والتحصينات اللازمة للحج

- لقاح الحمى الشوكية، وهو اللقاح الرباعي ACYW المقترن على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح عن 5 سنوات.

- لقاح فيروس كورونا المستجد، ويشمل لقاح فيروس كورونا جرعتين من اللقاح من الأنواع الآتية موديرنا- فايزر- أسترازينيكا- سينوفارم- سينوفاك- سبوتنيك لمن لم يتلق التطعيم من قبل.

- جرعة من لقاح جونسون وذلك لمن لم يتلق جرعات من قبل، أو يمكن أخذ الجرعة التنشيطية لمن مر عليه 6 أشهر من تلقي الجرعات السابقة. 

التحصينات اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة 

يجب أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية خصوصًا الحوامل والأطفال دون سن 5 سنوات والمسنين والمصابين بأمراض غير سارية.

المسجد الحرام 

وكشف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالأمس، عن حرص الرئاسة على توفير بيئة صحية آمنة في الحرمين الشريفين لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم وسط أجواء صحية آمنة خالية من أي أوبئة.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة (2023) بعنوان "بيئتنا طاهرة".

وأفاد الدكتور السديس إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعدّ من أكبر منظومة تعقيم في العالم حيث لديها أكثر من 1450 معدة وأداة من ربوتات ذكية وأجهزة رقمية وإلكترونية ومضخات تحمل على الظهر ومعقمات خاصة بالأيادي لتغطية كافة جنبات المسجد الحرام.

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