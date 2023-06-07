الحج 2023.. المشاعر المقدسة تستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

الحج 2023.. تستعد المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1444هـ، حيث تم الانتهاء من تجهيز المخيمات الجديدة، لتكون أكثر راحة ورفاهية للحجاج، وتزويدها بكافة الاحتياجات الضرورية، لينعم ضيوف الرحمن بأداء نسكه بكل يسر وسهولة في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن تواصل جهودها وفق الخطط التشغيلية، حيث راعت فيها تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية، وذلك بهدف توفير كل ما يحتاجه الحاج تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

أمانة العاصمة المقدسة

وفي السياق ذاته، جهزت أمانة العاصمة المقدسة 28 مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة حسب التوزيع الجغرافي، وتم تزويدها بالأجهزة والآليات والقوى البشرية، فيما أكملت شركات الطوافة استعداداتها من خلال تجهيز مراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، استعداداً لنقل ضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم، حيث تم تجهيز مخيمات حديثة بمواصفات عالمية، تتميز بالعزل للضوء والحرارة ومقاومة للحريق، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وترتبط كل خيمة بنظام تبريد خاص، كما تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية، والخدمات المساندة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، ونوعية الوجبات الغذائية، وطريقة تقديمها للحجاج، وذلك ارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

ومن جهتها أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص الرئاسة على توفير بيئة صحية آمنة في الحرمين الشريفين لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم وسط أجواء صحية آمنة خالية من أي أوبئة

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة (2023)، اليوم الثلاثاء، بعنوان "بيئتنا طاهرة"، حيث أشار الدكتور السديس إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعدّ من أكبر منظومة تعقيم في العالم حيث لديها أكثر من 1450 معدة وأداة من ربوتات ذكية وأجهزة رقمية وإلكترونية ومضخات تحمل على الظهر ومعقمات خاصة بالأيادي لتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).