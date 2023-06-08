أدخنة كثيفة تغطي سماء نيويورك وحرائق الغابات تهدد حياة الآلاف

غطت سحب كثيفة من الدخان معالم مدينة نيويورك الأمريكية، إذ يتنفس الملايين الهواء الخطر الناجم عن حرائق الغابات التي تستعر منذ أيام في كندا المجاورة، ما دفع مدن على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار التحذيرات والآلاف إلى إخلاء منازلهم في كندا.

ومن المتوقع أن يصل الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية إلى أقصى الجنوب في الولايات المتحدة، حتى ولاية كارولينا الجنوبية، وفقاً للتقديرات.

وأحاطت طبقة من الضباب البرتقالي "بسبب سوء جودة الهواء"، مدينة نيويورك، التي تقع على بُعد مئات الأميال جنوبا من مصدر الحرائق في كندا.

معالم نيويورك تختفي تحت الدخان

وغطت سحب من الدخان ناطحات السحاب الشهيرة في نيويورك وأدت إلى تأخير رحلات جوية وتأجيل أحداث رياضية.

خطر شديد على صحة الناس

وأصدرت وزارة البيئة الكندية أقوى تحذير بشأن تلوث الهواء في أوتاوا يوم الثلاثاء، واعتبرته يشكل "خطرا شديدا للغاية" على صحة الناس.

وتسببت حرائق الغابات في كندا بتدهور جودة الهواء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث وصلته الأربعاء، آثار الدخان وامتدت على نطاق واسع.

الدخان يغطي نيويورك

وأصدرت 13 ولاية أمريكية تنبيهات على خلفية ما تسبب فيه الدخان والأبخرة من حجب للرؤية، كما ألزمت المواطنين بالبقاء داخل منازلهم، منذ صباح اليوم.

وعلى هذا النحو، أصدر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، بيانا مساء الثلاثاء، أكد فيه أن جودة الهواء "تتدهور في أنحاء المدينة بسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا". وقال إن الهواء "غير صحي ويثير مخاوف صحية".

نيويورك

وجاء في تقرير صادر عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن جودة الهواء "انخفضت" في العاصمة واشنطن إلى "مستويات خطيرة".

وذكر التقرير أنه تم تسجيل جودة هواء "سيئة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، والرئة، فضلاً عن كبار السن، والأطفال والمراهقين".

وتوقع التقرير انخفاض الرؤية على مدار عدد من ساعات اليوم، وطالبت السلطات المواطنين بارتداء الأقنعة.

وعلّقت كل النشاطات الخارجية في المدارس العامة في مدينة نيويورك حيث غلف الضباب الدخاني تمثال الحرية وأفق مانهاتن.

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية أنها خفضت الرحلات الجوية من مطارات المدينة وإليها بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

إجلاء آلاف الأشخاص

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر أنه تم إرسال أكثر من 600 إطفائي بالإضافة إلى أفراد آخرين ومعدات إلى كندا للمساعدة في السيطرة على الحرائق.

بدوره، قال رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو إنه تم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص في المقاطعة حتى الآن، ومن المتوقع أن يجلى المزيد من الأشخاص مع نهاية يوم الأربعاء.

وتحدث بايدن مع ترودو الأربعاء وعرض "دعما إضافيا لمواجهة حرائق الغابات المدمرة والتاريخية" بحسب البيت الأبيض.

وقال ترودو إنه شكر بايدن وكتب على تويتر "هذه الحرائق تؤثر على الحياة اليومية وسبل العيش ونوعية الهواء لدينا. سنواصل العمل... من أجل التصدي لتغير المناخ والتعامل مع آثاره".

أثار حرائق غابات كندا تصل أمريكا

وفي السياق نفسه، ألغت المدارس الحكومية بالمقاطعات التي تأثرت بدخان حرائق الغابات في كندا، الأنشطة الخارجية بما في ذلك الألعاب الرياضية.

هذا وقال مسؤولون كنديون إن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحرائق في مقاطعة كيبيك، حيث ينشط حالياً أكثر من 160 حريقاً في الغابات.

بدوره، قال وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير، في تصريحات صحافية، إن كندا شهدت 2214 حريقاً هائلاً في عام 2023، مشيراً إلى أن قرابة 3.3 مليون هكتار (8.1 مليون فدان) تعرضت للاحتراق.

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