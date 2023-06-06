بحث إمكانية مشاركة مصر بالمعرض السياحي الدولي في كندا (فيديو)

وجه عادل بولس، رجل الأعمال المصري في كندا، ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، وعضو المجلس التأسيسي للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، رسالة للمستثمرين المصريين بالخارج، قائلًا: “المناخ في مصر جيد لضخ استثمارات في الوقت الحالي، وسط ما تشهده مصر من تعديلات لتشريعات وقانون الاستثمار، بجانب تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين”.

وقال عادل بولس، أن هناك أزمة اقتصادية تلقى بظلالها على العالم كله، ما يؤثر في أسعار المواد الغذائية ومختلف المنتجات.

وتابع أنه يعمل منذ 30 عامًا في استيراد المنتجات الغذائية من مصر إلى كندا، مؤكدًا أن مصر بها العديد من المميزات الكبيرة لنجاح العاملين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الاستثمارية، وبشكل خاص لدعم كل المستويات التنفيذية والقيادة السياسية للمستثمرين، مستعرضًا عددًا من الأفكار الاستثمارية في مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات المكملة لها، بالإضافة إلى طرح فكرة مشاركة مصر في المعرض السياحي العالمي الذي يقام في كندا سنويًا لعرض المقومات السياحية التي تحظى بها مصر، كونها سوقا سياحيا جيدا للكنديين وبشكل خاص كبار السن في فصل الشتاء.

وسبق أن قدم "بولس" عددا من المقترحات الجديدة والتي تستحق الدراسة، في المجال الزراعي، وكذلك بحث إمكانية مشاركة مصر بالمعرض السياحي الدولي في كندا في نوفمبر المقبل، للترويج للسياحة المصرية.

يأتي ذلك في إطار حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، شارك عادل بولس رجل الأعمال المصري في كندا ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتوضيح أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج.

الرخصة الذهبية

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الحملة تهدف لاستعراض أهم ما يميز السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كافة المجالات المتاحة وكذلك تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج الداخل، أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر حريصة على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.