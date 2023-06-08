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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

كيفية تفادي حرائق العقارات السكنية نتيجة الماس الكهربائي

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

هناك عدد من النصائح التي يمكن اتباعها  لتفادى حرائق العقارات السكنية نتيجة الماس الكهربائى، وشددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق.

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تفادى حرائق العقارات السكنية: 

التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

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التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل: الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

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