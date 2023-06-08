أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الخميس

شهدت أسعار الدواجن بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو، الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:

وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم 70 جنيهًا وتصل إلى المستهلك في المحلات بـ 75 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة .

بينما تراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء ( الساسو ) في المزارع بحوالي 76 جنيهًا للكيلو ويصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيهًا.

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 90 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 95 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

انتاج مصر من الدواجن

وتنتج مصر نحو 1.4 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100%، وأن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 ملايين عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.

أسعار البيض بالأسواق

وسجلت أسعار البيض ارتفاعًا اليوم الخميس بنحو جنيهًا في سعر الطبق الواحد، ليسجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 100.5 جنيه في حين يتراوح سعره للمستهلك 106 جنيهات حسب المنطقة.

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض حوالى 100.5 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 106 جنيهات حسب المنطقة.

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 115.5 جنيه بالمزرعة و يباع بسعر 120 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقه .

كما اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 171 منفذ ثابت و 21 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع ، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.

وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار وتنفيذ لمبادرة الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء.