الكيلو 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الإثنين

شهدت أسعار الدواجن، بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة،حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 5 يوينو، وجاء ذلك بعد الزيادة التي شهدتها الدواجن أمس، ليتراوح سعر الكيلو الأبيض ما بين 70 و75 جنيها، وفقًا لبورصة الدواجن بمصر والبورصة العمومية للدواجن.

ومن جانبه قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، أن الأسواق تشهدت حالة من الاستقرار اليوم ليسجل سعر الكيلو الأبيض تسليم أرض المزرعة تراوح بين 62 و 63 جنيها، ويصل السعر النهائي للمستهلك بحوالي 70 إلى 75 جنيها في الأسواق.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعرالساسو سجل نحو 73 جنيها، و بلغ سعر الكتكوت الأبيض نحو 8 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الساسو 11 جنيها، فيما سجلت أسعار الأمهات البيضاء 56 جنيها.

أسعار البيض بالأسواق

وفي سياق آخر، ذكر رئيس شعبة الدواجن، أن سعر طبق البيض الأبيض نحو 95 جنيها تسليم المزرعة، وبلغ سعر البيض البلدي 117 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر 95 جنيها في سوق الجملة، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها كسعر بيع للمستهلكين.

وسجلت أسعار الدواجن البلدي مستوى يتراوح بين 90 و95 جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر الكيلو من الأمهات الأبيض بين 59 و60 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم

وسجل الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد مستوى يتراوح بين 8 و9 جنيهات، كما سجل سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم واحد، قيمة تتراوح بين 7.50 و8 جنيهات، كما استقر سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد عند مستوى يتراوح بين 11 و12 جنيها.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي مستوى يتراوح بين 74 و75 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو البط المسكوفي بين 99 و100 جنيه، ويتراوح سعر البط المولار بين 84 و85 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم واحد بين 17.25 و18.50 جنيه.

بينما يتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم واحد بين 25.50 و26.75 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت البط المولار عمر يوم واحد بين 32.50 و32.75 جنيه.